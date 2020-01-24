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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

كأس ملك إسبانيا: برشلونة يستقبل ليغانيس وريال في ضيافة سرقسطة

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا عن مواجهتين سهلتين للعملاقين برشلونة وريال مدريد، حيث سيستقبل الأول المتواضع ليغانيس ويحّل الثاني ضيفاً على ريال سرقسطة (درجة ثانية).

Reuters

وكان برشلونة تأهل إلى هذا الدور بفوزه الصعب على أرض إيبيزا (2-1)، في حين تجاوز ريال مدريد مضيفه أونيونيستاس دي سالامانكا (3-1)، أمّا منافسيهما ليغانيس وسرقسطة فقد تأهلا تباعاً على حساب كل من إبرو (1-0) وريال مايوركا (3-1).

وتقام المباريات بنظام الإقصاء المباشر دون اعتماد على مواجهتي ذهاب وعودة، وستدور مواجهات هذا الدور في 28 و29 و30 كانون الثاني/يناير الحالي.

إليكم فيما يلي نتائج قرعة الدور ثمن النهائي كاملة:

برشلونة – ليغانيس

ريال سرقسطة (درجة ثانية) – ريال مدريد

كولتورال ليونيسا (درجة ثالثة) – فالنسيا

ميرانديس (درجة ثانية) – إشبيلية

ريال سوسييداد – أوساسونا

رايو فاييكانو (درجة ثانية) – فياريال

تينيريفي (درجة ثانية) – أتلتيك بيلباو

باداخوث (درجة ثالثة) - غرناطة

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