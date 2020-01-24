كأس ملك إسبانيا: برشلونة يستقبل ليغانيس وريال في ضيافة سرقسطة

وكان برشلونة تأهل إلى هذا الدور بفوزه الصعب على أرض إيبيزا (2-1)، في حين تجاوز ريال مدريد مضيفه أونيونيستاس دي سالامانكا (3-1)، أمّا منافسيهما ليغانيس وسرقسطة فقد تأهلا تباعاً على حساب كل من إبرو (1-0) وريال مايوركا (3-1).

وتقام المباريات بنظام الإقصاء المباشر دون اعتماد على مواجهتي ذهاب وعودة، وستدور مواجهات هذا الدور في 28 و29 و30 كانون الثاني/يناير الحالي.

إليكم فيما يلي نتائج قرعة الدور ثمن النهائي كاملة:

برشلونة – ليغانيس

ريال سرقسطة (درجة ثانية) – ريال مدريد

كولتورال ليونيسا (درجة ثالثة) – فالنسيا

ميرانديس (درجة ثانية) – إشبيلية

ريال سوسييداد – أوساسونا

رايو فاييكانو (درجة ثانية) – فياريال

تينيريفي (درجة ثانية) – أتلتيك بيلباو

باداخوث (درجة ثالثة) - غرناطة