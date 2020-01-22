غريزمان ينقذ برشلونة من الحرج أمام إيبيزا

وتأخر برشلونة بهدف مبكر من الفريق المتواضع، عبر لاعب الأخير بيب كابالي 9، لكن الفرنسي أنطوان غريزمان أنقذ الموقف بتسجيله هدفين 72، 90، لعبر مع المدرب الجديد كيكي سيتيين إلى دور الـ16.

وفي ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقرار من سيتيين بسبب المباراة الصعبة التي تنتظر الفريق السبت في الدوري ضد فالنسيا، عانى برشلونة الأمرين أمام فريق تأسس قبل خمسة أعوام فقط، وكاد أن ينتهي مشواره عند الحاجز الأول للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003 حين سقط في الدور الـ64 أمام نوفيلدا (2-3).

ومن المؤكد أن سيتيين كان يفضل بداية أكثر إقناعاً كخلف لإرنستو فالفيردي، لأن الفريق الكاتالوني عانى أيضاً في مباراته الأولى بقيادة المدرب السابق لريال بيتيس من أجل الفوز على غرناطة 1-0 الأحد في الدوري المحلي بهدف لميسي في ربع الساعة الأخير.

لكن الأهم بالنسبة لبرشلونة الذي غاب عنه أيضاً جيرار بيكيه للراحة وسيرجيو بوسكيتس للإيقاف، أنه نجح في نهاية المطاف وبهدف في الوقت بدل الضائع عبر نجم اللقاء غريزمان في تخطي مضيفه المتواضع، ومواصلة حملته نحو استعادة اللقب الذي أحرزه لأربعة مواسم متتالية بين 2015 و2018 قبل أن يتنازل عنه في 2019 بخسارته النهائي أمام فالنسيا (1-2).

وبغياب ميسي وإصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي والأوروغوياني لويس سواريز المرجح غيابه حتى نهاية الموسم، بدأ الشاب الواعد ابن الـ17 ربيعاً أنسو فاتي أساسياً للمباراة الثانية توالياً بقيادة سيتيين، ليلعب إلى جانب غريزمان.

وفي ظل تصدره للدوري بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، ومواصلته مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي نابولي الإيطالي، يأمل برشلونة إحراز الثلاثية ولذلك ترتدي مسابقة الكأس أهمية بالغة بالنسبة له، وهو الذي يحمل رقمها القياسي بثلاثين لقباً وبفارق سبعة عن أتلتيك بيلباو.