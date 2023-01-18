وتغلب أتليتيكو مدريد خارج أرضه على ليفانتي 2-0 وقع عليهما ألفارو موراتا 54 وماركوس يورنتي 90.

أما فالنسيا فحقق فوزاً كبيراً على مضيفه خيخون من الدرجة الثانية 4-0.

وحسم فالنسيا الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية للأوروغوياني إدينسون كافاني (10 و39) وهدف للهولندي جاستن كلويفرت (21).

وختم البرازيلي صامويل دياس لينو المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 64.

كما تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه إسبانيول بهدف وحيد حمل توقيع أوسكار دي ماركوس.

وخرج حامل اللقب ريال بيتيس على يد أوساسونا بخسارته بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.



