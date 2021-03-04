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كأس ملك اسبانيا

برشلونة يعلن إصابة بيكيه

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أعلن برشلونة اليوم الخميس عن إصابة مدافعه جيرارد بيكيه في الرباط الجانبي للركبة اليمنى دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

AFP

وساهم بيكيه أمس الأربعاء في بلوغ فريقه نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مباراة مميزة لأبناء البلاوغرانا في إياب نصف النهائي أمام إشبيلية. 

وتمكن بيكيه من تدوين اسمه في ريمونتادا جديدة للفريق الكاتالوني بتسجله أحد أهداف فريقه الثلاثة في شباك الفريق الأندلسي. 

وغاب بيكيه عن برشلونة لقرابة ثلاثة أشهر وتحديداً منذ إصابته في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مسابقة الدوري الإسباني في السابع عشر من نوفمبر الفائت.

يذكر أن المدافع سجل عودته لأجواء كرة القدم في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية خضع بيكيه "لفحوصات طبية بعد المباراة وتبين عدم وجود تطور خطير في إصابة الركبة اليمنى التي دفعته للابتعاد عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر".

ومن المرجح أن يغيب بيكيه عن مباراة فريقه السبت أمام أوساسونا في الدوري ضمن المرحلة 26، على أمل أن يتمكن من مواجهة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال. 

دوري أبطال أوروبا برشلونة جيرارد بيكيه كأس ملك إسبانيا
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