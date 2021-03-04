برشلونة يعلن إصابة بيكيه

وساهم بيكيه أمس الأربعاء في بلوغ فريقه نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مباراة مميزة لأبناء البلاوغرانا في إياب نصف النهائي أمام إشبيلية.

وتمكن بيكيه من تدوين اسمه في ريمونتادا جديدة للفريق الكاتالوني بتسجله أحد أهداف فريقه الثلاثة في شباك الفريق الأندلسي.

وغاب بيكيه عن برشلونة لقرابة ثلاثة أشهر وتحديداً منذ إصابته في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مسابقة الدوري الإسباني في السابع عشر من نوفمبر الفائت.

يذكر أن المدافع سجل عودته لأجواء كرة القدم في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية خضع بيكيه "لفحوصات طبية بعد المباراة وتبين عدم وجود تطور خطير في إصابة الركبة اليمنى التي دفعته للابتعاد عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر".

ومن المرجح أن يغيب بيكيه عن مباراة فريقه السبت أمام أوساسونا في الدوري ضمن المرحلة 26، على أمل أن يتمكن من مواجهة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.