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دوري أبطال أوروبا
كأس ملك اسبانيا

الشرطة توقف 23 شخصاً قبل نهائي برشلونة وفالنسيا

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أعلنت الشرطة الإسبانية السبت أنها أوقفت 23 شخصاً لخلفية ضلوعهم في "أحداث" مساء الجمعة، عشية المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك بين برشلونة بطل الدوري وحامل اللقب، وفالنسيا، والتي تستضيفها مدينة إشبيلية.

Reuters

وأشارت الشرطة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، "مساء أمس في إشبيلية، احتجزت الشرطة 23 شخصاً (لن يتاح لهم حضور نهائي كأس الملك)، وصادرت أدوات حادة خلال أحداث في منطقة نرفيون"، حيث يقع ملعب بينيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس، والذي سيستضيف المباراة النهائية المقررة مساء السبت.

وأشارت الشرطة إلى أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة أيضاً، لكن متحدثا باسمها لم يقدم أي تفاصيل إضافية عما جرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ينتمي الموقوفون إلى إحدى مجموعات "ألتراس" مشجعي برشلونة، ويعود سبب توقيفهم إلى محاولتهم افتعال إشكال مع مشجعين آخرين.
 

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