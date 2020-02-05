العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

إشبيلية تستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا حتى 2023

من قبل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن ملعب "كارتوخا" في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية لمسابقة الكأس في 18 نيسان/أبريل وفي النسخ القادمة حتى عام 2023.

Reuters

وقال الاتحاد في بيان "ملعب كارتوخا في إشبيلية سيكون مسرحاً لنهائي كأس الملك الذي سيقام في 18 نيسان/أبريل".

وأضاف "تم اختيار ملعب العاصمة الأندلسية، الذي يتسع لأكثر من 57 ألف متفرج، ليكون المكان المناسب لاستضافة المباريات النهائية الأربع التالية لكأس الملك من قبل لجنة المسابقة، التي عقدت اليوم (الأربعاء) في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1.

كما استضافت مدينة إشبيلية نهائي المسابقة في العام الماضي حينما فاز فالنسيا على برشلونة 2-1، لكن اللقاء أقيم وقتها على ملعب "بينيتو فيامارين" العائد لنادي ريال بيتيس. 
 

إشبيلية
السابق غرناطة بقيادة مارتينيز وثنائية
اقرأ
غرناطة بقيادة مارتينيز وثنائية سولدادو يقصي فالنسيا
التالي

آخر الأحداث