وسجّل للفريق الفائز كل من كريستيان أوكامبوس (62) وماتياس مارتينيز (69) وديفيد فليتاس (90+8).

في المقابل بصم دونالد ميلان على هدف الفريق الخاسر (39).

وبذلك تفوّق ناسيونال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لثلاثة مواصلاً مشواره في البطولة.