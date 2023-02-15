وسجّل للفريق الفائز كل من كريستيان أوكامبوس (62) وماتياس مارتينيز (69) وديفيد فليتاس (90+8).
في المقابل بصم دونالد ميلان على هدف الفريق الخاسر (39).
وبذلك تفوّق ناسيونال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لثلاثة مواصلاً مشواره في البطولة.
وسجّل للفريق الفائز كل من كريستيان أوكامبوس (62) وماتياس مارتينيز (69) وديفيد فليتاس (90+8).
في المقابل بصم دونالد ميلان على هدف الفريق الخاسر (39).
وبذلك تفوّق ناسيونال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لثلاثة مواصلاً مشواره في البطولة.
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