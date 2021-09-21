المباراة ستجمع بين المتصدر والوصيف في الدوري البرازيلي، مع أفضلية أتليتيكو مينيرو الذي يحتل الصدارة بفارق سبع نقاط.

ويعتمد مينيرو بشكل كبير على ثنائي الهجوم المخضرم المكون من هالك ودييغو كوستا المنضم مؤخرا إلى صفوف الفريق من أجل الظهور في نهائي البطولة للمرة الاولى منذ عام 2013.

في المقابل يظهر بالميراس في نصف نهائي ليبرتادوريس للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم، ويقدم الفريق مستويات متميزة منذ التعاقد مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا الذي قاده إلى التتويج بلقبين، ويسعى الآن لأن يصبح أول مدرب غير لاتيني يفوز بكأس البطولة أكثر من مرة.

