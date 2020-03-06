ورغم تقدم إستوديانتس ميريدا بهدف خوسيه ريفاس الذي جاء مطلع الشوط الثاني، تمكن راسينغ من التدارك بتسجيل التعادل أولا عبر نيكولاس رين ييرو في الدقيقة السبعين، ثم بهدف الفوز الذي حمل توقيع ماتياس ساراتشو قبل نحو ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وقلب بيناسيونال البيروفي تأخره أمام ضيفه ساو باولو البرازيلي إلى فوز بهدفين لواحد ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

وتقدّم ألكسندر باتو بهدف السبق لمصحلة الضيوف عند الدقيقة العشرين، وأدرك ماركو رودريغيز التعادل لأصحاب الأرض بعد الاستراحة بخمس دقائق، قبل أن يخطف زميله جوهان أرانغو هدف الفوز في الدقيقة السابعة والسبعين مانحاً فريقه أول ثلاث نقاط في مستهل المشوار.

