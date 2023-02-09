

وتقدّم إل ناسيونال مبكرا في الدقائق الأولى عن طريق خورخي أوردونيز (5).

وفي الدقيقة 13 سجّل جونيير تشالا الهدف الثاني للضيوف.

وتواصل المدّ الهجومي للفريق الإكوادوري الذي سرعان ما أضاف هدفه الثالث عبر روني كاريّو (16).

وشهدت الدقائق الأخيرة عدّة أهداف، حيث عاد خورخي أوردونيز ليضيف الهدف الرابع لإل ناسيونال بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (38) قبل أن يحرز مارتن بروست هدف ناسيونال بوتوسي الوحيد في الوقت المضاف للشوط الأول.

بعدها وقبل صافرة نهاية الشوط الأول تمكّن مايكون سوليس من إضافة خامس أهداف إل ناسيونال.

فيما اختتم غوستافو أسبريّا المهرجان بإحرازه الهدف السادس للفريق الإكوادوري في الأنفاس الأخيرة للمواجهة (89).