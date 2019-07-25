

هدف المباراة الوحيد لوصيف النسخة الماضية من البطولة خطفه اللاعب أليكسيس ماك أليستير عند الدقيقة 83 علما وأن مباراة الإياب ستجرى في فجر الخميس الأول من آب/أغسطس المقبل.

كما عاد إنترناسيونال البرازيلي بانتصار مثير من أرض ناسيونال الأورغواياني بهدف نظيف.

هدف الفوز للفريق البرازيلي جاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وحمل توقيع البيروفي المخضرم باولو غيريرو.

وحقق إيميليك الإكوادوري الفوز على أرضه وبين جماهيره على فلامينغو البرازيلي بثنائية نظيفة.

ويلمر غودوي افتتح التسجيل في الدقيقة 10 من عمر المباراة. ورغم طرد لياندرو فيغا من صفوف إيميليك في الدقيقة 53 لم يتأثر الفريق الإكوادوري ليعود ويعزز النتيجة بالهدف الثاني عن طريق روماريو كايسيدو في الدقيقة 79، ليحقق إيميليك بذلك الأسبقية قبل خوض لقاء الإياب في البرازيل.

