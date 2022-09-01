بيدرو افتتح التسجيل لفلامينغو في الدقيقة 32، وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الأول أضاف إيفرتون ريبييرو الهدف الثاني، ثم عاد بيدرو ليسجل هدفه الثاني وهدف الضيوف الثالث في الدقيقة 61. وعند الدقيقة 83، اختتم اللاعب ذاته رباعية فريقه موقعاً على الهاتريك ليسهم في منح فريقه الأفضلية قبل موقعة الإياب الأسبوع المقبل.

