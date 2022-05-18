ويليان أراو افتتح التسجيل لفلامينغو في الدقيقة السابعة.

ورفع إيفرتون ريبييرو غلة الضيوف إلى هدفين عند الدقيقة التاسعة والثلاثين.

قبل أن يختتم بيدرو الثلاثية في آخر لحظات الوقت الأصلي، ليحقق فلامينغو فوزاً رابعاً ضمن به بلوغ دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة بثلاث عشرة نقطة.

فيما توقف عداد الفريق التشيلي عند نقطتين في قاع الترتيب.

كما تأهل إستوديانتيس الأرجنتيني إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الثالثة، بالفوز على مضيفه ريد بول براغان تينو البرازيلي بهدف دون رد.

ديل بريتي منح إستوديانتيس هدف الفوز عند الدقيقة السابعة والسبعين، ليهدي فريقه انتصاراً رابعا منحه بطاقة العبور إلى دور الستة عشر بثلاث عشرة نقطة في الصدارة.

فيما توقف عداد براغان تينو عند خمس نقاط في المركز الثاني.

وحافظ كورنثيانس البرازيلي على صدارة المجموعة الخامسة ولو مؤقتاً، بتعادله مع مستضيفه وملاحقه بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدف لمثله.

إدواردو كوي روز منح كورنثيانس هدف السبق في الدقيقة السادسة عشرة.

لكن داريو بيني ديتو أنقذ الضيف الأرجنتيني من فخ الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الثانية والأربعين، ليرفع كورنثيانس رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة، فيما بات رصيد بوكا جونيورز سبع نقاط في المركز الثاني.