الفريق الزائر والذي دخل اللقاء بأفضلية فوزه ذهاباً بهدفين.. تقدم سريعاً عبر (جان بييري كوريا) بعد ست دقائق من ركلة جزاء... وفي الدقيقة العشرين أضاف أندريه دي سوزا الهدف الثاني لغريميو.. قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الثنائية والثالث لفريقه مع نهاية الشوط الأول قاضياً على أحلام ليبرتاد في العودة، ليضرب غريميو موعداً مع مواطنه بالميراس في دور الثمانية.

