سانتوس يُشعل القمّة أمام بوكا بهدف من أقدام بيتوكا من قبل beIN SPORTS January 13, 2021 23:41 1:03 دقيقة كشّر سانتوس البرازيلي عن أنيابه منذ بداية مباراته أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بفضل هدف ثمين من أقدام دييغو بيتوكا. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين آلت للتعادل السلبي على أرضية ملعب "لابومبونيرا". بوكا جونيورز أهداف سانتوس كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة حل المكتب التنفيذي لإدارة النادي الإفريقي 1:04 دقيقة تعادل مثير بين الغرافة والعربي 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يتابع حصاده الممتاز ويتخطى برايتون 0:56 دقيقة ليون يعير مهاجمه ديمبيلي لأتلتيكو مدريد 0:32 دقيقة إسلام سليماني إلى ليون الفرنسي 0:19 دقيقة الصفاقسي يحسم مواجهة القمّة أمام الترجي 0:31 دقيقة تقارير: أنباء عن تأجيل مرتقب لانتخابات برشلونة 0:30 دقيقة أنباء عن غياب ميسي عن مواجهة سوسييداد 4:00 دقيقة مرشح لرئاسة برشلونة يستهدف التعاقد مع تشافي 0:44 دقيقة السعودي يزيد الراجحي بطل المرحلة العاشرة في داكار