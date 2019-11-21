الفريق الأرجنتيني حامل اللقب يسعى إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي باللقب والخامس في مشواره.

يذكر أن هذا النهائي سيلعب بمباراة واحدة فقط للمرة الأولى وسيقام السبت المقبل بملعب "مونومنتال" بالعاصمة البيروفية، بعدما تم نقله من تشيلي بسبب الاضطرابات الأمنية هناك.

كما وصل فلامينغو البرازيلي إلى مدينة "ليما" لبدء الاستعدادات للمباراة النهائية.

جورجي جيسوس مدرب الفريق البرازيلي أعرب عن سعادته بالوصول إلى "ليما" وقال إنه يدرب أفضل فريق في العالم.

ويسعى فلامينغو إلى تحقيق التتويج الثاني في تاريخه بلقب البطولة الأعرق في أميركا الجنوبية، التي فاز بها عام 1981.