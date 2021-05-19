وفي المجموعة الخامسة حسم راسينغ كلوب الأرجنتيني تأهله بفوزه على مضيفه ساو باولو البرازيلي بهدف وحيد، حمل توقيع نوفيلو في الدقيقة الثامنة والعشرين، ليرفع راسينغ رصيده إلى إحدى عشرة نقطة ويعتلي صدارة المجموعة ضامنا مكانه في الدور ثمن النهائي.

وفي المجموعة الرابعة أجل أتليتيكو جونيور الكولومبي تأهل المتصدر فلوميننسي البرازيلي حتى الجولة الأخيرة بعد الفوز عليه بهدفين لواحد، كارميلو فالنسيا افتتح التسجيل لجونيور في الدقيقة الخامسة والثلاثين، قبل أن يعزز إيدوين سيـتري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الخمسين، وفي الدقيقة الخامسة والسبعين قلص أبيل هيرنانديز الفارق لفلوميننسي.

