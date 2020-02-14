ورغم تقدم الضيوف بهدف عند الدقيقة 68، حمل توقيع فيدال مارتينيز إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من تسجيل هدفين متأخرين، الأول أحرزه كيفين ساندوفال في الدقيقة 80، والثاني سجله كريستوفير أوليفاريس من ركلة جزاء في آخر أنفاس اللقاء، لكن الفريق الإكوادوري استفاد من نتيجة الذهاب (4-0) ليعبر للدور المقبل.

