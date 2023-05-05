وتلقّى راسينغ كلوب ضربة موجعة بإقصاء لاعبه غابرييل هاش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (26)، ليفتتح الفريق البرازيلي النتيجة مع نهاية الشوط الأول عن طريق غابريال باربوسا المعروف بـ"غابيغول " والذي دون الهدف الثلاثين في المسابقة كرقم قياسي للاعب برازيلي.

وفقد أيضا فلامينغو خدمات اللاعب ويسلي الذي أقصاه حكم اللقاء في الدقيقة (71).

وتمكن نيكولاس أوروز من استغلال الفرصة ليعادل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة (73).

وبهذا يحتل فلامينغو المركز الثاني للمجموعة بأربع نقاط فيما يتصدر راسينغ بسبع نقاط.

وفي المجموعة السابعة تمكن أتليتيكو باراناينسي البرازيلي من الصعود للصدارة بالفوز على حساب مضيفه ليبرتاد الباراغواياني (2-1).

و فاز ديبورتيفو بيريرا الكولومبي على موناغاس الفنزويلي بهدفين لواحد وذلك لحساب المجموعة السادسة.

كما فاز باتروناتو الأرجنتيني على ميلغار البيروفي بأربعة أهداف لواحد لحساب المجموعة الثامنة.