احتفالية جماهيرية في البرازيل مع تتويج فلامنغو باللقب للمرة الثانية في تاريخه November 24, 2019 21:32 2:21 دقيقة فرحة عارمة لجماهير فريق فلامنغو البرازيلي بعدما نجح في التتويج بكأس ليبرتادوريس وذلك عقب انتصاره الثمين على ريفر بليت الأرجنتيني. وبهذا الفوز حجز فلامنغو مقعداً في كأس العالم للأندية المقامة في قطر الشهر المقبل تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة المطوع: سعدنا لتواجد الأشقاء الخليجيين 4:23 دقيقة تقنية الفيديو تحرم مانشستر يونايتد من الريمونتادا 1:05 دقيقة تواجد عربي كبير في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 3:45 دقيقة ملخص مباراة روما وبريشيا 3:46 دقيقة بوردو يحسم القمة مع موناكو 0:39 دقيقة خليجي 24: الكأس والتعويذة في ضيافة beIN SPORTS 1:05 دقيقة لاتسيو يحصّن مركزه الثالث بفوز قاتل 0:29 دقيقة خيتافي يكتفي بالتعادل أمام إسبانيول 1:54 دقيقة سلمان الفرج متأثرا: البطولة تحققت بعزيمة الرجال 7:38 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا