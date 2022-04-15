أتليتيكو باراناينسي يحقق فوزه الأول في كوبا ليبرتادوريس

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء سجلها بنجاح دافيد تيرانس ليمنح الفريق البرازيلي فوزه الأول في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بعد أن كان قد تعادل في مباراته السابقة.

وضمن المجموعة الثالثة تعادل فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مع ضيفه براغانتينو البرازيلي بهدفين لمثلهما.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً بهدف يتالو جوزيه في الدقيقة الثانية وسرعان ما رد أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة الثامنة عن طريق ماتياس دي لوس سانتوس قبل أن يأتي الهدف الثاني للفريق البرازيلي عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة السابعة والأربعين وبعدها عاد يتالو ليسجل هدف التعادل لبراغانتينو في الدقيقة الثالثة والستين.

وفي مباريات المجموعة الأولى تعادل إيميليك الإكوداوري مع ضيفه ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي بهدف لمثله.

وبعد دقائق معدودة من انطلاقة اللقاء تقدم الضيوف بهدف حمل توقيع يرسون شاكون وفي الدقيقة الحادية عشرة جاء هدف التعادل الذي أحرزه جواو روخاس لتنتهي المواجهة على إيقاع التعادل الإيجابي وهو التعادل الثاني لإيميليك في دور المجموعات والأول لضيفه الفنزويلي.

