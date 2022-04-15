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كأس ليبرتادوريس

أتليتيكو باراناينسي يحقق فوزه الأول في كوبا ليبرتادوريس

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حقق فريق أتليتيكو باراناينسي البرازيلي فوزه الأول والذي جاء على حساب ضيفه ذا سترونغيست البوليفي بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

Reuters

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء سجلها بنجاح دافيد تيرانس ليمنح الفريق البرازيلي فوزه الأول في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بعد أن كان قد تعادل في مباراته السابقة.

وضمن المجموعة الثالثة تعادل فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مع ضيفه براغانتينو البرازيلي بهدفين لمثلهما.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً بهدف يتالو جوزيه في الدقيقة الثانية وسرعان ما رد أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة الثامنة عن طريق ماتياس دي لوس سانتوس قبل أن يأتي الهدف الثاني للفريق البرازيلي عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة السابعة والأربعين وبعدها عاد يتالو ليسجل هدف التعادل لبراغانتينو في الدقيقة الثالثة والستين.

وفي مباريات المجموعة الأولى تعادل إيميليك الإكوداوري مع ضيفه ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي بهدف لمثله.

وبعد دقائق معدودة من انطلاقة اللقاء تقدم الضيوف بهدف حمل توقيع يرسون شاكون وفي الدقيقة الحادية عشرة جاء هدف التعادل الذي أحرزه جواو روخاس لتنتهي المواجهة على إيقاع التعادل الإيجابي وهو التعادل الثاني لإيميليك في دور المجموعات والأول لضيفه الفنزويلي.
 

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