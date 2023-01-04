وتعزز هذه الخطوة دور قنوات beIN SPORTS الرائدة التابعة للمجموعة كمنصة لتسليط الضوء على عالم كرة القدم الفرنسية في أكثر من ثلاثين منطقة حول العالم، بما في ذلك 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا وكندا وهونغ كونغ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريتشارد فيرو، الرئيس التنفيذي للرياضة لدى مجموعة beIN الإعلامية: "يسرنا أن نعزز تغطيتنا لكرة القدم الفرنسية من خلال بث مباريات كأس فرنسا لكرة القدم للرجال والسيدات، وهي بطولة استثنائية تسلط الضوء على أفضل المنافسات في كرة القدم في فرنسا. كما تؤكد الاتفاقية طويلة الأجل على التزام مجموعة beIN الإعلامية بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتضمن وصول منافسات كأس فرنسا لكرة القدم إلى جميع أنحاء العالم، مدعومةً بأفضل التحليلات والاستديودهات الرياضية التي تستضيف نخبة محللي كرة القدم العالميين".

واعتباراً من يوم الجمعة 6 يناير الجاري، يُمكن للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة قناة beIN SPORTS 2 لمشاهدة المباريات مع تعليق باللغة العربية بدءاً من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية المرتقبة في 29 أبريل 2023. وتشمل المنافسات المشوقة، التي تزخر بها مباريات خروج المغلوب ضمن هذه البطولة المتميزة، مواجهات شاتورو ضد باريس سان جيرمان، وأولمبيك ليون ضد ميتز، وهييريه ضد أولمبيك مارسيليا، وبوردو ضد رين، وباريس ضد فالنسيان، وليل ضد تروا، وإيزا لينا مونتليري ضد لانس، ولانيون ضد تولوز.