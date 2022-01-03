وكان النادي الباريسي قد كشَف في بيان عبر موقعهِ الرسميّ أنّه، وبناءً على الفحوص ِالطبيّة الأخيرة فقد تبيّن إصابة أربعةِ لاعبين بفيروس كورونا يتقدّمُهم ميسّي إضافة إلى كلٍّ من خوان برنات وسيرخيو ريكو وناثان بيتو مازالا.

من جانبه لم يقدّم بوتشيتينو تاريخاً محدّداً لعودة ميسّي بحكم ضرورة ِ توفّر مَسحة سلبيّة لميسّي من أجل دخولِه الترابَ الفرنسيّ، ما يعني أنّ الشّكوكَ تحوم حول مشاركته أيضاً في مباراة الفريق أمام ليون لحساب الجولة العشرين من الدوري، المرتقبة في التاسع من الشهر الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة أيضاً عن تغيير مسار المرحلتين الثانية والثالثة من رالي داكار "السعودية 2022".

