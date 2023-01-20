مواجهة قوية بين مارسيليا ورين في الكأس من قبل beIN SPORTS January 20, 2023 14:32 2:52 دقيقة يستضيف أولمبيك مارسيليا نادي رين اليوم الجمعة في الدور 32 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم. تقارير إخبارية كأس فرنسا مارسيليا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة البرازيلي ألفيش رهن الاحتجاز في إسبانيا 0:44 دقيقة حادث على سواحل ميامي يودي بحياة اللاعب ووكس 2:46 دقيقة الجماهير العمانية تنتقد مدرب المنتخب 3:36 دقيقة فرحة عارمة للجماهير العراقية 2:52 دقيقة مواجهة قوية بين مارسيليا ورين في الكأس 2:42 دقيقة المنتخب الموريتاني يتأهب لمواجهة أنغولا 0:43 دقيقة أتليتيكو مدريد يعلن إتمام صفقة التعاقد مع ديباي 0:30 دقيقة ريال مدريد يواجه أتليتيكو مدريد في ربع نهائي الكأس 3:53 دقيقة أجواء مميزة في ماراثون Ooredoo الدوحة 2023 3:07 دقيقة قمّة منتظرة بين لايبتسيتش وبايرن ميونيخ