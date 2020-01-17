في استاد "ميشال دورنانو"، انتظر فريق الجنوب الفرنسي حتى ربع الساعة الأخير من عمر المباراة ليتحرّر لا سيما بعد طرد مهاجم صاحب الأرض ويليام سيا نيسيمون بالبطاقة الحمراء (75)، لينجح بعد ذلك مباشرة الإسباني ألفارو غونزاليس في توقيع الهدف الأول (77) ثم جاء الدور على الصربي نيمانيا رادونجيتش ليدوّن الهدف الثاني (83) قبل أن يجهز النجم ديميتري باييت على آمال أهل الدار بثالث الأهداف (90+2).

وكان هذا الدور افتتح أمس الخميس بمفاجأة كبرى حيث تكبّد العريق نادي بوردو مآل الخروج بهزيمته في الوقت الإضافي أمام مضيفه باو (درجة ثالثة) بنتيجة 3-2.

وتستكمل المنافسات هذا السبت والأحد والإثنين المقبلين، حيث ستكون أبرز المواجهات بين نانت وضيفه أولمبيك ليون، في حين ينزل العملاق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لوريان.