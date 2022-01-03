لم يترك باريس سان جيرمان أي فرصة لمضيفه فان لإحداث مفاجأة في الدور الثاني والثلاثين من مسابقة كأس فرنسا، وتغلب عليه بسهولة 4-0 يوم الإثنين.

وسجّل كيمبيمبي هدف باريس سان جيرمان الأول (28) والذي أنهى عليه فريقه الشوط الأول دون أن يتعرض مرماه لأي تسديدة من أصحاب الأرض.

وصعّب مبابي الأمور منطقياً بإضافته الهدف الثاني (59) قبل أن يوقع بنفسه على الهدف الثالث (71) وينهي المباراة بالهدف الثالث له والرابع لفريقه (76) وسط عجز الفريق الذي يلعب ضمن الدرجة الرابعة تصنيفاً في فرنسا عن تهديد مرمى الإيطالي دوناروما.

وغاب عن باريس سان جيرمان العديد من نجوم الفريق مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابته بفيروس كورونا والبرازيلي نيمار بسبب الإصابة والمغربي أشرف حكيمي بسبب استعداده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وغيرهم.

ويملك باريس سان جيرمان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (14) كما كان بطلاً للمسابقة في آخر نسختين.