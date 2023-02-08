تغلب مارسيليا على ضيفه باريس سان جيرمان 2-1 يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وتقدّم مارسيليا بهدف التشيلي أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقة الواحدة والثلاثين قبل أن يدرك الإسباني سيرجيو راموس التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2).

وعاد الأوكراني مالينوفسكي ليمنح الأفضلية لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة والخمسين.

ووقف الحظ تارة والتسرع تارة أخرى في وجه العديد من محاولات باريس سان جيرمان لإدراك التعادل لينتهي مشوار حامل الرقم التاريخي بعدد مرات التتويج باللقب (14) عند الدور ثمن النهائي.