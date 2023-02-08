ريان شرقي افتتح التسجيل لفريق ليون عند الدقيقة الثامنة، وأضاف زميله ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني عند الدقيقة الحادية والعشرين، وقلص ليل النتيجة من ركلة جزاء تولى جوناثان ديفيد تسجيلها بنجاح في الدقيقة التاسعة والعشرين، وفي الدقيقة الرابعة والستين عدل إيدون زيغروفا النتيجة للضيوف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق ليون بأربع ركلات مقابل اثنتين.

وتأهل نانت أيضًا بركلات الترجيح على حساب مضيفه أنجيه 4-2 بعد نهاية الوقت الاصلي 1-1.

منح السنغالي عبدلله سيما التقدم لأصحاب الأرض (6)، فيما عادل نانت في الدقائق الاخيرة عبر فلوران موليه (87) ليحتكم الفريقان إلى الركلات الفاصلة.

وتأهل تولوز بفوزه على مضيفه رينس 3-1، وغرينوبل بفوزه على مضيفه فيرزون بهدف نظيف، فيما خرج أوكسير على أرضه على يد روديه من الدرجة الثانية.