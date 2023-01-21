وفرض المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه على كل أهداف فريقه في الدقائق (11 و33 و67).

بدوره صعد تولوز للدور ثمن النهائي بعد تخطيه عقبة ضيفه أجاكسيو بهدفين دون رد من توقيع المغربي زكرياء أبوخلال (66) والبرازيلي رافاييل راتاو (69).

كما تأهل رانس على حساب ليزيربييه (3-0) وغرونوبل على ستاد بلابينيسوا (1-0) وباريس اف سي على شاماليير (4-0) ولوريان على باستيا (4-1) بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 وروديز على راسينغ كلوب دو غراس (5-4) بركلات الترجيح أيضًا بعد التعادل دون أهداف وأنجيه على ستراسبورغ كوينيشوفين (1-0).