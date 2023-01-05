وفي حين يواصل نيمار علاجه من التواء في الكاحل تعرض له خلال مشاركته بكأس العالم الأخيرة، يغيب ميسي، العائد حديثاً إلى فرنسا بعد تتويجه بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع منتخب بلاده، للراحة.

وحصل مبابي الذي خسر نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام أرجنتين ميسي بركلات الترجيح والمغربي أشرف حكيمي صاحب الانجاز التاريخي مع "أسود الأطلس" بوصولهم إلى المربع الذهبي في العرس الكروي على إجازة.

قال مدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه في مؤتمر صحافي عشية اللقاء المنتظر "تم التخطيط لغياب نيمار (...) لبعض الوقت. كما تم تقييم اللاعبين الذين عادوا من كأس العالم من قبل طاقمنا الطبي، وقررنا أن نيمار سيعالج كاحله الذي تعرض لالتواء في الوقت الحالي".

وعانى البرازيلي من التواء في الكاحل الأيمن في أولى مباريات البرازيل في مونديال قطر أمام صربيا، قبل أن يعود للمشاركة في دور الـ16، مسجلاً أحد أهداف "سيليساو" أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يخرج "راقصو السامبا" من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

وكان نيمار افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي أمام كرواتيا، ليسجل هدفه الـ 77 بقميص البرازيل ويعادل الرقم القياسي للراحل الأسطورة بيليه.

ورداً على سؤال حول نيمار، الذي عاد محبطًا بعد فشل بلاده في احراز اللقب وتعرّضه للطرد في المواجهة ضد ستراسبورغ في الدوري، أجاب غالتييه "لست قلقًا على الإطلاق".

وعن ميسي قال المدرب الفرنسي "أردنا أن يتعافى في المنزل مع أسرته. من الواضح أنه لن يلعب غداً (الجمعة)" متمنيًا أن يكون "البرغوث" الأرجنتيني حاضراً في المواجهة أمام أنجيه الأربعاء القادم ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الـ"ليغ 1".

وتمنى غالتييه أن تحتفل جماهير ملعب "بارك دي برانس" بميسي المتوج باللقب العالمي، قائلاً "أتمنى أن تحتفل جماهيرنا به، فهو ليو ميسي. نحن محظوظون للغاية لوجوده معنا".

في المقابل، حصل مبابي وحكيمي على إجازة لبضعة أيام بعد عودتهما باكراً إلى تمارين نادي العاصمة في أعقاب مونديال قطر.