

وأهدر لاعب مونبلييه جونيور سامبيا الركلة السادسة لفريقه، فيما أهدى الإيطالي مويس كين التأهل لنادي العاصمة بعدما ترجم بنجاح ركلته.

وتأهل سان جيرمان إلى نهائي المسابقة للمرة السابعة توالياً في تاريخه منذ عام 2015، وباستثناء خسارته أمام رين في عام 2019 أحرز اللقب خمس مرات.

وباتت الكأس المحلية الهدف الأقرب لسان جيرمان التي يحمل لقبها 13 مرة، بعدما خرج من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي بإجمالي المباراتين 1-4، كما يتأخر الفريق الباريسي بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر في الدوري.

ونتيجة إلغاء مسابقة كأس الرابطة التي أحرز لقبها ست مرات في المواسم السبعة الماضية، بهدف تخفيف ضغط المباريات على اللاعبين، انحصر طموح فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بالدفاع عن لقبي الدوري والكأس.

وخاض سان جيرمان نصف النهائي بغياب بريسنيل كيمبيمبي، ومع السنغالي عبدو ديالو والبرازيلي ماركينيوس في الدفاع، فيما عاد المهاجم مبابي إلى التشكيلة مع الإسباني بابلو سارابيا والأرجنتيني ماورو إيكاردي. وجلس البرازيلي نيمار والأرجنتيني آنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء.

لم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى سجل مبابي هدف التقدم بعد تمريرة في العمق من السنغالي إيدريسا غيي، ليتخلص بفضل سرعته من أرنو سوكيه على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ويسدد كرة بينية تحت العارضة خدعت الحارس ديميتري برتو (10).

وقبل انتهاء الشوط، أدرك مونبلييه التعادل بعد هجمة بدأها جوردان فيري منه إلى غايتان لابورد على الجهة اليسرى، ليتخلص لاعب بوردو السابق من الإيطالي أليساندرو فلورنتسي ويسدد بقدمه اليسرى استقرت في الجهة المعاكسة للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (45).

مع بداية الشوط الثاني، عاد مبابي لدك شباك مونبلييه بالهدف الثاني بعدما تلاعب بالمخضرم البرازيلي هيلتون ويسدد كرة قوية خدعت الحارس برتو (50).

وحاول المدرب بوتشيتينو تنشيط فريقه، فأخرج البرازيلي رافينيا وسارابيا وأدخل الألماني يوليان دراكسلر ودي ماريا بدلاً منهما في الدقيقة 72، قبل أن يخرج بعد 10 دقائق غيي ومبابي ويدفع بالبرتغالي دانيلو بيريرا والإيطالي كين.

ولم تنفع هذه التبديلات إذ أدرك مونبلييه التعادل بعد لعبة مشتركة بين فلوران مولي ولابورد على الجهة اليسرى للمنطقة، منه إلى أندي ديلور على الجهة المعاكسة، فسدد الجزائري بالقدم اليمنى في الشباك الباريسية (83).

وسرعان ما دفع بوتشيتينو بنجمه نيمار بدلاً من فلورنتسي في الدقيقة 86، من دون أن تتبدل النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح فور نهاية الوقت الأصلي.

ويلعب في نصف النهائي الآخر الخميس في مواجهة غير متوازنة المتألق هذا الموسم موناكو ومضيفه روميي فاليير من الدرجة الرابعة.