وتلقى نيمار إنذارًا بعد دقائق من نزوله بديلاً في مباراة الدور نصف النهائي ضد مونبلييه الأربعاء التي تفوق فيها نادي العاصمة بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ما أدى إلى تلك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الأخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين 17 أيار/مايو أي قبل يومين من موعد المباراة النهائية.

ولا يزال بإمكان باريس سان جيرمان استئناف القرار، وبالتالي السماح للاعبه بالمشاركة في النهائي على ملعب "ستاد دو فرانس".