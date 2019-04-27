في معقل الكرة الفرنسية "استاد دو فرانس" بضاحية سان دوني، شهد النهائي إثارة كبيرة على مستوى الأهداف حيث تقدم باريس سان جيرمان بهدفي البرازليين داني ألفيش (13) والنجم العائد نيمار دا سيلفا (22)، قبل أن يعود رين من بعيد بفضل هدف عكسي من بريسنل كيمبيمبي (40) وآخر من ميكسر (66).

وحصد رين بهذا التتويج كأس الثالثة والأولى منذ 1971، في حين خسر النهائي في 4 مناسبات آخرها في عام 2014 ضد غانغان (2-0).

أمّا العملاق الباريسي، بطل "ليغ 1"، فقد فشل في تأمين لقب الكأس للمرة الخامسة توالياً بعد أن سيطر عليه في آخر 4 سنوات.

وضمن رين بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مجدداً الموسم المقبل بعدما خرج هذا الموسم من الدور ثمن النهائي على يد أرسنال الإنكليزي.

في المقابل خسر فريق العاصمة الفرنسية رهانه الثالث هذا الموسم بعدما جُرّد من لقبه في الأعوام الخمسة الأخيرة في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغان في ربع النهائي، وخيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي في الدور ثمن النهائي، مكتفياً بإحراز لقب الدوري المحلي "ليغ 1".

ولم يتمكن النجم البرازيلي نيمار العائد إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، من قيادة فريقه لفوزه الخامس توالياً، وبرغم وجود هدّافه كيليان مبابي الذي طُرد قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بعد تدخل خشن على مدافع رين داميان دا سيلفا (118).

ملخص مباراة واهداف باريس سان جيرمان ورين (2-2) وركلات الترجيح (5-6)

رين بطلاً لكأس فرنسا للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1971.

- باريس سان جيرمان: إدينسون كافاني وداني ألفيش ولياندرو باريديس وخوان بيرنات ونيمار دا سيلفا (المسجلون) ونكونكو (المُهدِر الوحيد).

- رين: مباي نيانغ وحاتم بن عرفة وكليمون غرينييه وجيمس لي سيليكي ورامي بن سبعيني وإسمايلا سار (المسجلون).

نهاية الشوطين الإضافيين على نتيجة التعادل (2-2) والانتقال إلى الركلات الترجيحية الحاسمة

- دق 118: مبابي يُطرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على مدافع رين داميان دا سيلفا.

- دق 110: حاتم بت عرفة كاد يخطف هذا الفوز بتسديدة يسارية قاتلة ولكن كرته انحرفت عن مرمى أريولا.

- دق 99: نيمار يهدي كرة على طبق للمنطلق من الخلف مبابي ولكن تسديدة الأخير وجدت القائم الذ يتعاطف مع رين وأبقى على نتيجة التعادل.

نهاية الوقت القانوني للمباراة بالتعادل (2-2) وعليه سيلجأ الفريقان إلى الحصص الإضافية

- دق 72: مبابي مجدداً يدنو من وضع اسمه على لائحة هدافي النهائي ولكن كرته جانبت المرمى.

- دق 66: هدف ا ميكسر يفاجئ الباريسيين بهدف التعادل من رأسية محكمة في ظل غياب الرقابة.

- دق 58: بينجامان بوريغو يسدّد كرة صاروخية اصطدمت بإبداع الحارس الباريس ألفونس أريولا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: "الباريسي" يتقدم على رين 2-1

- دق 45: مبابي يصطدم مجدداً بتألق حارس رين الذي صدّ كرته الصاروخية برد فعل متميز.

- دق 40: هدف ا رين يعود في المباراة مستفيداً من هدف عكسي بقدم مدافع سان جيرمان بريسنل كيمبيمبي الذي حوّل كرة لاعب رين هاماري تراوري داخل مرماه بعد انزلاقية غير مركزة.

- دق 22: هدف ا نيمار يغتال أحلام رين مبكراً في النهائي بتوقيع الهدف الثاني من كرة ساقطة وهي ماركة مسجلة باسمه.

- دق 14: مبابي قريب جداً من مضاعفة النتيجة من تسديدة قوية ولكن حارس رين توماس كوبيك أبدع في رد الكرة.

- دق 13: هدف ا البرازيلي داني ألفيش يفتتح باب التهديف للباريسي من تسديدة على الطائر عانقت الروعة.

- دق 2: البرازيلي نيمار يرعب رين بفرصة أولى سريعة من انسلال خاطف ويمينية متقنة انحرفت عن المرمى بسنتيمترات قليلة.

بداية المباراة

باريس سان جيرمان - رين .. تشكيلتا الفريقين