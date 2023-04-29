تولوز يتوّج بطلاً لكأس فرنسا على حساب نانت من قبل beIN SPORTS April 29, 2023 22:51 4:31 دقيقة توّج تولوز السبت بطلاً لكأس فرنسا بتغلّبه على نانت بخمسة أهداف لهدف السبت في نهائي المسابقة المحليّة على ملعب "فرنسا". وتناوب على تسجيل أهداف تولوز كل من لوغان كوستا من الرأس الأخضر (4 و10) والهولندي تيس دالينغا (23 و31) والمغربي زكرياء أبو خلال (79).في المقابل بصم لودوفيك بلاس على هدف نانت الوحيد (75 من ركلة جزاء). الملخصات كأس فرنسا تولوز نانت -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة الترجي يتخطّى شبيبة القبائل ويبلغ نصف النهائي 4:43 دقيقة برشلونة يقترب أكثر من اللقب بفوز عريض على بيتيس 4:31 دقيقة تولوز يتوّج بطلاً لكأس فرنسا على حساب نانت 3:33 دقيقة الهلال السعودي يكتفي بالتعادل على ميدانه مع أوراوا 5:22 دقيقة ريال يستعيد توازنه ويتمسك بالوصافة بثلاثية لبنزيمة 1:26 دقيقة برايتون يحقق نتيجة تاريخية 1:16 دقيقة فوز ثمين للدحيل على أم صلال 0:44 دقيقة ليل يعزّز حظوظه القارية بثلاثية ضد أجاكسيو 0:17 دقيقة الاتحاد والحكم يقران بخطأ فادح بحق دورتموند 2:38 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين أونيون برلين وباير ليفركوزن