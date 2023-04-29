وتناوب على تسجيل أهداف تولوز كل من لوغان كوستا من الرأس الأخضر (4 و10) والهولندي تيس دالينغا (23 و31) والمغربي زكرياء أبو خلال (79).

في المقابل بصم لودوفيك بلاس على هدف نانت الوحيد (75 من ركلة جزاء).