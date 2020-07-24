

ولم يظهر باريس سان جيرمان بالصورة المنتظرة خلال الفوز على سانت إيتيان 1-0 في نهائي كأس فرنسا، خاصة بعد طرد بيران من صفوف الفريق الخاسر إثر تدخله الخشن على مبابي الذي غادر الملعب بسبب الإصابة.

وقال توخيل: "علينا انتظار تشخيص إصابة مبابي من أجل أن نعرف كيف سنستعد للاستحقاقات المقبلة".

وتابع: "أرفض انتقاد لاعبي فريقي، هذه أول مباراة رسمية لهم منذ فترة غياب طويل (بسبب فيروس كورونا)، هناك بعض الأمور التي يجب تحسينها وسنعمل على ذلك".

واستغرب توخيل تكرار حالات الطرد التي يتعرض لها أحد لاعبي سانت إيتيان خلال مبارياتهم مع سان جيرمان مشيراً بشكل غير مباشر إلى أسلوبهم الخشن في اللعب.

وظهر مبابي في أواخر المباراة وهو يسير على عكازين ولدى تسلمه ميداليته من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون قال للأخير لدى سؤاله عن حالته الصحية: "لقد سمعت صوتاً ما لدى تعرضي للإصابة".