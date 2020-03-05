وبعد افتتاح السنغالي مبايي نيانغ التسجيل من ركلة جزاء لرين ثالث الدوري المحلي خلافا لمجريات اللعب (33)، عادل تيموثي كولودجيدجاك قبل نهاية الشوط الأول (43).

وقبل لحظات على انتهاء المباراة، خطف بودبوز هدف الفوز وبطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد دقائق من نزوله (90+4).

وأحرز رين اللقب الموسم الماضي على حساب سان جيرمان في ركلات الترجيح.

وعكّر سانت اتيان، حامل اللقب 6 مرات آخرها في 1977، أحلام رين لتحقيق ثنائية كأس فرنسا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا (يحتل المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة).

وكان سان جيرمان، حامل اللقب 12 مرة (رقم قياسي)، بلغ النهائي الأربعاء بفوز كبير على غريمه ومضيفه ليون 5-1.

وتقام المباراة النهائية على ملعب استاد دو فرانس في 25 نيسان/أبريل المقبل.

