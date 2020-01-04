وكان فريق الإمارة أقال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بشكل مفاجىء في 28 من الشهر الماضي وعيّن بدلاً منه مورينو الذي عمل مساعداً لمدرب إسبانيا لويس إنريكه قبل أن يستلم "لا روخا" بدلاً منه لفترة بضعة أشهر.

ولم يكن فوز موناكو سهلاً لأنه انتظر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليسجل له السنغالي كيتا بالدي هدف الحسم. وكان بالده افتتح أيضاً التسجيل لفريقه في الدقيقة 61 قبل أن يعادل بولاي ديا لرينس (69).

وسنحت فرصة ذهبية لرانس ليتقدم 2-1 قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن المالي موسى دومبيا أضاعها.