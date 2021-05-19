متابعة - محمد أنور قلمامي

حقق باريس سان جيرمان لقبه الرابع عشر في كأس فرنسا لكرة القدم والثاني توالياً بفوزه الأربعاء في النهائي 2-0 على موناكو على ملعب "ستاد دو فرانس" خلف أبواب موصدة.

ووقّع الأرجنتيني ماورو إيكاردي (19) وزميله كيليان مبابي (81) هدفي المواجهة ليبقي الفريق الباريسي على آماله بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم.

وكان هذا النهائي الـ19 في تاريخ فريق العاصمة الفرنسية والسابع على التوالي، حيث حقق اللقب في ست منها، باستثناء خسارته أمام رين في عام 2019.

وكان هذا اللقب الثاني لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو منذ وصوله مطلع العام الحالي بعد فوزه بلقب كأس الأبطال.

أمّا موناكو الذي كان يخوض النهائي الأول له منذ عام 2010 عندما سقط أمام باريس سان جيرمان بالذات، فشل في تحقيق لقبه السادس في تاريخه والأول منذ 1991.

ويأمل سان جيرمان ثاني ترتيب الدوري بفارق نقطة عن ليل المتصدر تحقيق الثنائية المحلية رغم أن مصيره ليس بين يديه في المرحلة الأخيرة هذا الأسبوع.

وأمام أعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاض فريق العاصمة المباراة بغياب نجمه البرازيلي نيمار بعد إيقافه من لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي الجمعة.

وتلقى نيمار إنذارًا بعد لحظات من نزوله بديلا في الدور نصف النهائي ضد مونبلييه، ما أدى إلى تلك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت العقوبة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة: باريس سان جيرمان (2-0) موناكو

محاولات متكرّرة من فريق الإمارة لتذليل الفارق دون تجسيم !

آخر تغييرات سان جيرمان بدخول الإسباني بابلو سارابيا مكان الأرجنتيني آنخل دي ماريا (90).

الدقيقة 81: مبابي يسجّل الهدف الثاني ! الأرجنتيني المتألق دي ماريا يقود هجمة عكسية سريعة، يمهدّ للدولي الفرنسي الذي وقّع هدف الاطمئنان بلمسة في غاية الروعة من فوق الحارس البولندي رادوسلوف مايتسكي.

الدقيقة 80: لقطة فنية من مبابي الذي رفع الكرة بحارس مرمى موناكو لكن كرته اصطدمت بالعارضة !

بوتشيتينو يقحم الثنائي الإيطالي مويز كين والإسباني أندر هيريرا مكان الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه لياندرو باريديس (79).

بونوا بادياشيل والإسباني سيسك فابريغاس يعزّزان تشكيلة موناكو بدلاً عن آكسل ديساسي والألماني كيفن فولاند (72). كوفاتش يلعب آخر أوراقه !

الدقيقة 69: كرة متوسط الميدان الهجومي لنادي موناكو جيلسون مارتينس المخادعة تنهال على العارضة.

بوتشيتينو يدفع بكولين داغبا مكان الإيطالي أليساندرو فلورنتسي (67).

تحسّن أداء موناكو كثيراً في الشوط الثاني، فريق الإمارة يسيطر على مجريات الفترة الثانية لكن دون تجسيم إلى حد الآن.

المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش والبرتغالي جيلسون مارتينس يعوّضان وسام بن يدر ويوسف فوفانا (60). مساعي موناكو متواصلة للعودة في اللقاء.

الدقيقة 51: وسام بن يدر كاد يسجّل هدف التعادل لو لا براعة نافاس الذي استأسد وأبعد الخطر.

كوفاتش يلعب ورقة السنغالي كريبان دياتا بدلاً عن روبن أغيلار. تغيير هجومي من الكرواتي أملاً في إعطاء دفعة لخط المقدّمة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: باريس سان جيرمان (1-0) موناكو



مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تفوّق تكتيكياً على منافسه الكرواتي نيكو كوفاتش في الفترة الأولى إذ كان أداء الفريق الباريسي مقنعاً أكثر من منافسه الذي اتسم مردوده بالتذبذب. أما على مستوى اللاعبين كان كيليان مبابي الأفضل في الشوط الأول إذ كان وراء الهدف الوحيد لفريقه كما منع مدافعي موناكو من الصعود للهجوم ومساندة زملائهم لما تميّز به من سرعة وتوغّلات خطيرة.

الدقيقة 37: الكوستاريكي كيلور نافاس يظهر للمرة الأولى في المباراة ويصلح خطأ زميله دانيلو بيريرا الذي كاد يسجّل في مرمى فريقه.

الدقيقة 33: الإيطالي أليساندرو فلورنتسي يسدّد بقوة وحارس مرمى موناكو يتصدّى ببراعة.

فريق العاصمة الفرنسية يسعى لاحتواء المدّ الهجومي لمنافسه مع حبك الهجمات العكسية الخاطفة.

موناكو يرمي بثقله نحو الهجوم أملاً في تعديل الكفّة.

الدقيقة 19: الأرجنتيني ماورو إيكاردي يفتتح النتيجة للباريسيين (1-0). خطأ دفاعي فادح من موناكو استغله النجم كيليان مبابي الذي قطع تمريرة الحارس البولندي رادوسلوف مايتسكي لزميله سيديبي وتوغّل داخل منطقة الجزاء ثمّ مهّد للأرجنتيني الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة في الشباك.

الدقيقة 17: موناكو يردّ على محاولة سان جيرمان بذات الطريقة من ركلة ركنية عبر دجبريل سيديبي بيد أنّ الدفاع الباريسي كان يقظاً وأبعد الخطر.

الدقيقة 13: البرتغالي دانيلو بيريرا يسدّد بقوة داخل منطقة الجزاء لكن دفاع موناكو يتدخّل بنجاح. الفرصة جاءت بعد ركنية دقيقة من الأرجنتيني آنخل دي ماريا ومحاولة رأسية أولى من البرازيلي ماركينيوس.

إلى حدود الدقيقة العاشرة لا فرص تذكر ولا محاولات جدّية من الفريقين.

الحذر سيّد الموقف ! الفريقان لا يريدان المغامرة في بداية اللقاء.

فترة جس نبض بين الفريقين

صافرة البداية

الحكم فرانسوا لوتكسييه يدير المباراة النهائية لكأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو على أرضية ملعب "ستاد دو فرانس".

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة موناكو

أرقام من وحي النهائي

باريس سان جيرمان يعادل الرقم القياسي لعدد المباريات النهائية لكأس فرنسا المسجل بإسم مرسيليا برصيد 19 نهائيا.

سجّل ماورو إيكاردي هدفه الخامس في أربع مباريات خاضها في كأس فرنسا هذا الموسم.

كيليان مبابي ينفرد بصدارة هدافي باريس سان جيرمان في تاريخ كأس فرنسا برصيد 17 هدفا متخطيا زلاتان إيبراهيموفيتش.

آنخل دي ماريا يصبح اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ نادي باريس سان جيرمان في جميع المسابقات برصيد 104 تمريرة حاسمة.