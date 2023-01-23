افتتح كيليان مبابي التسجيل عند الدقيقة 29، وأضاف البرازيلي نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 33، وعاد مبابي ليوقع ثنائيته والهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 34.

وتمكن مبابي من توقيع الهاتريك وتوسيع النتيجة إلى رباعية في الدقيقة 40، وعند الدقيقة 56 بصم مبابي على السوبر هاتريك والهدف الخامس لفريقه، قبل أن يوقع كارلوس سولير الهدف السادس عند الدقيقة 65، واختتم مبابي النتيجة مسجلا هدفه الشخصي الخامس في الدقيقة 79.

وهذه الخماسية هي الأولى لمبابي في مسيرته الكروية، لكنها أيضاً الأولى في تاريخ سان جيرمان حسب ما أشار إليه النادي عبر حسابه على تويتر، كما رفع مبابي رصيده إلى 29 هدفاً في مسابقة كأس فرنسا ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة.

وسيواجه باريس سان جيرمان في دور الستة عشر غريمه مارسيليا.