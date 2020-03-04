وسجل كل من كيليان مبابي "هاتريك" (14 و70 و92) والبرازيلي نيمار (64 من ركلة جزاء) والإسباني بابلو سارابيا (82) خماسية الفريق الباريسي فيما سجل اللاعب مارتن تيرييه هدف ليون الوحيد في الدقيقة 11.

ويمتلك باريس سان جيرمان النصيب الأكبر من عدد التتويجات بالكأس برصيد 12 لقباً.

ويلتقي سان جيرمان في المباراة النهائية الفائز بين سانت إتيان ورين، حامل لقب الموسم الماضي، اللذين يلعبان الخميس.

يذكر أن الفريق الباريسي سيلاقي ليون في نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية في الرابع من نيسان/أبريل المقبل.



ليون - باريس سان جيرمان: التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز كاسح للفريق الباريسي على ليون.

92: مبابي يدّون الـ"هاتريك" في شباك ليون (5-1)

82: الإسباني سارابيا يستغل "ارتباكاً" أمام شباك لوبيز ويحول كرة عائدة من الدفاع إلى هدف رابع بعد تصويبة قوية (4-1).

70: مبابي يسجل هدفاً جميلاً بعد أن استلم الكرة من نصف الملعب وراوغ مدافعاً ووضع الكرة بسلاسة في المرمى (3-1)

64: نيمار يحول ركلة جزاء إلى هدف ثان في شباك ليون (2-1)

64: الحكم يعلن عن ركلة جزاء للفريق الباريسي وطرد لاعب ليون مارسال بعد لمسه للكرة داخل المنطقة وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 .

44: تصويبة كافاني القوية على القائم

31: مارتن تيرييه في حالة انفراد يحاول اضافة الهدف الثاني لكن نافاس الرائع أبعد الكرة بثبات كبير

14: كورزاوا يرد برأسية متقنة تابعها مبابي في شباك أصحاب الأرض (1-1)

11: اللاعب مارتن تيرييه يفتتح التسجيل لفريق ليون (1-صفر)

المباراة مميزة بهجمات متبادلة بين الفريقين

06: مبابي يقوم بجملة من المراوغات ويصوب لكن الحارس البرتغالي لوبيز يتألق في ابعادها

05: رأسية حسام عوار كان لها الحارس نافاس بالمرصاد

بداية مواجهة نصف نهائي كأس فرنسا على أرضية ملعب غروباما ستايديوم في مدينة ليون

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة ليون