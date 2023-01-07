وافتتح أليكسيس سانشيز التسجيل لمرسيليا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء قبل أن يضيف بامبا دينغ الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وتأهل ليون إلى الدور نفسه بتغلبه على متز من الدرجة الثانية 2-1.

سجّل هدفي ليون كل من برادلي باركولا (60) وفالي كاندي (77 خطأ في مرماه)، وللخاسر الغامبي أبلي جالو (64).

وحقّق فريق أولمبيك ستراسبورغ من الدرجة السادسة فوزا صادماً على حساب كليرمون الذي يخوض حالياً غمار الدوري الفرنسي "ليغ1" بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي مباريات أخرى، تغلب لنس على لينا مونتليري من الدرجة الخامسة 2-صفر، وبريست على أفرانش 2-صفر، وباستيا على ايفرو بركلات الترجيح 4-3 بعد بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وراسينغ كلوب دي غراس على لا تامبونايسي 1-صفر.