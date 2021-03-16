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كأس فرنسا

نيمار وسارابيا يغيبان عن مواجهة ليل في ثمن نهائي كأس فرنسا

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء أنّ نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة في العضلة المقرّبة، سيغيب عن مواجهة ضيفه ليل الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، على غرار زميله الإسباني بابلو سارابيا.

AFP

وذكر النادي في بيان أنّ المهاجم البرازيلي: "استأنف تدريباته مع المجموعة ويواصل عمله الفردي".

وأصيب نيمار في 10 شباط/فبراير الماضي خلال المباراة ضد كاين (1-صفر) في مسابقة كأس فرنسا، وكان متوقعاً أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.

وتبقى الشكوك حيال مشاركته في المباراة المهمة أمام ليون في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي، إذ أنها تعتبر حاسمة في السباق إلى اللقب.

وسيضطر المدرب الأرجنتيني لسان جرمان ماوريسيو بوكيتينو إلى الاستغناء عن سارابيا في مواجهة ليل أيضاً، جراء إجهاد في فخذه الأيمن، كما سيغيب الجناح الإسباني الذي سجل هدفين في آذار/مارس الحالي عن مواجهة ليون.

ويكمل المدافع الإسباني خوان برنات لائحة الغائبين أيضاً، بسبب إصابة في ركبته.


أما في ما يتعلق بالعائدين، فسيكون الإيطاليان مويز كين (كوفيد-19) وأليساندرو فلورنزي (العضلة المقرّبة) ولاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا (عضلة باطن الركبة)، جاهزين للعب.
 

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