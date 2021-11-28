بريطانيا وكرواتيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس من قبل beIN SPORTS November 28, 2021 18:49 1:54 دقيقة تأهلت بريطانيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس للتنس، بعد أن قلبت تأخرها بمباراة أمام جمهورية التشيك إلى فوز بمباراتين لواحدة، كما ضمنت كرواتيا مقعدها في ربع النهائي كمتصدرة للمجموعة الرابعة، بعد فوزها على المجر بمباراتين لواحدة. تقارير إخبارية كأس ديفيس -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة بريطانيا وكرواتيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس 4:02 دقيقة مانشستر سيتي يسقط وست هام في أجواء عاصفة 4:45 دقيقة سان جيرمان يتخطى عقبة مستضيفه سانت إيتيان 0:40 دقيقة تأجيل مباراة بيرنلي وتوتنهام بسبب الأحوال الجوية 4:00 دقيقة تشافي: دعونا نرى ما إذا كنت محظوظا في القادمات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:22 دقيقة بيولي يحذّر من خطورة ساسوولو 2:53 دقيقة سان جيرمان يبحث عن مواصلة تألقه في الدوري الفرنسي 2:40 دقيقة ريال مدريد وإشبيلية في مواجهة بنكهة الصدارة 7:51 دقيقة مراسم تتويج بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس