وتقدمت بريطانيا في النتيجة قبل أن تعادل ألمانيا بمباراة لكل طرف ويذهب الحسم إلى مباراة الزوجي التي حسمها الثنائي كيفن كراف ياتس وتيم بويتز بصعوبة أمام جو ساليسبوري ونيل سكوبسكي بمجموعتين دون مقابل بسبعة أشواط لستة في المجموعتين.

