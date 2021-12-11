يزن النعيمات: "قدمنا مباراة رائعة" من قبل beIN SPORTS December 11, 2021 20:00 1:08 دقيقة أكد يزن النعيمات بأن المنتخب الأردني قدّم مباراة رائعة أمام المنتخب المصري في ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات المنتخب الأردني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة يزن النعيمات: "قدمنا مباراة رائعة" 1:24 دقيقة عدنان حمد: " المنتخب الأردني لم يكن محظوظاً" 1:10 دقيقة محمد شريف: "منتخب الأردن كان نداً قوياً" 0:23 دقيقة المغرب 0 - 0 الجزائر: التغطية الخاصة 1:36 دقيقة أفشة: "سنلعب من أجل التتويج باللقب" 4:23 دقيقة تشيلسي يحقق فوزاً صعباً على ليدز يونايتد 6:16 دقيقة مصر تجتاز الأردن وتضرب موعداُ مع تونس 3:17 دقيقة صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا 3:52 دقيقة ستيرلينغ يسجل هدفه الـ100 ويمنح السيتي فوزاً صعباً 2:44 دقيقة ليدز يحل ضيفاً على تشيلسي الذي يعاني دفاعياً