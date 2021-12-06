وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الأردني قبل مواجهة فلسطين من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 14:04 9:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعدنان حمد مدرب المنتخب الأردني قبل مواجهة نظيره الفلسطيني في كأس العرب FIFA قطر 2021™. منتخب فلسطين المنتخب الأردني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة بوقرة مدرب الجزائر يؤكد على قوة المواجهة أمام مصر إيفرتون يعلن إقالة مدير كرة القدم في النادي 5:36 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفلسطين قبل مواجهة الأردن 9:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعدنان حمد مدرب منتخب الأردن 12:51 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمغرب قبل مواجهة السعودية 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:28 دقيقة عُمان والبحرين في لقاء الفرصة الأخيرة 2:07 دقيقة منتخب العراق يأمل مرافقة قطر إلى ربع النهائي 3:09 دقيقة سوريا تطمح لحجز تأهلها من بوابة موريتانيا 2:53 دقيقة تونس - الإمارات لقاء مرتقب بحسابات التأهل