وقائع المؤتمر الصحفي لفان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي من قبل beIN SPORTS December 5, 2021 16:13 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الإماراتي بيرت فان مارفيك قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام تونس في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات المنتخب الإماراتي بيرت فان مارفيك كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة توتنهام ينتصر بالثلاثة 3:07 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الأول مع مدربه الجديد 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفان مارفيك مدرب الإمارات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 0:54 دقيقة مدرب موريتانيا يتحدث عن أهمية البطولة لفريقه 1:44 دقيقة فاليريو يؤكد على ضرورة التركيز أمام موريتانيا 1:00 دقيقة إيفانكوفيتش: "مواجهة البحرين ستكون حاسمة" 17:41 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لتونس قبل مواجهة الإمارات 2:29 دقيقة إثارة وتشويق في جولة الفرصة الأخيرة 2:51 دقيقة مجسم كأس العالم يحط الرحال بالأرجنتين