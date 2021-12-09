وقائع المؤتمر الصحفي لعمان قبل مواجهة تونس من قبل beIN SPORTS December 9, 2021 15:08 8:02 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب العماني قبل مواجهة نظيره التونسي عشية مواجهتهما في ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات منتخب عمان لكرة القدم منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 8:02 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعمان قبل مواجهة تونس 5:15 دقيقة الكبير يطالب لاعبيه بالقتال على أرضية الملعب 0:48 دقيقة بنعطية يعلن اعتزاله اللعب نهائياً 0:45 دقيقة سبورت تؤكد تأنيب تشافي للاعبي برشلونة 1:05 دقيقة خبر خروج برشلونة يسيطر على عناوين الصحف الإسبانية 1:44 دقيقة قمة حاسمة بين نابولي وليستر 1:22 دقيقة بونجاح جاهز للقمة المرتقبة أمام المغرب 0:41 دقيقة بيليه يعود إلى المستشفى 0:39 دقيقة تعيين موريسمو مديرة لبطولة رولان غاروس 3:11 دقيقة أياكس يمدد عقد مديره الرياضي أوفرمارس