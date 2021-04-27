نجوم الكرة العربية يؤكدون على أهمية كأس العرب FIFA قطر 2021™ من قبل beIN SPORTS April 27, 2021 19:53 4:21 دقيقة تجمع آراء عدد من نجوم الكرة العربية على أهمية كأس العرب FIFA قطر 2021™ وعلى قدرات قطر دائماً في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية العالمية. تقارير إخبارية كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة حسين جنيح "مجموعتنا متوازنة" 1:32 دقيقة ناصر الخاطر: "كأس العرب خير استعداد لمونديال 2022" 1:51 دقيقة أمين عام الاتحاد الفلسطيني: سنكون على قدر التحدي 2:05 دقيقة عموتة يعطي رأيه في قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:26 دقيقة سانشيز: نريد أن نصل إلى أبعد الحدود 4:09 دقيقة أبو تريكة يتحدث عن مجموعة مصر والجزائر 11:04 دقيقة مجموعات قوية في قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:25 دقيقة إنفانتينو: ستكون هذه النسخة الأجمل من كأس العرب 4:21 دقيقة نجوم الكرة العربية يؤكدون على أهمية كأس العرب 0:26 دقيقة ريال مدريد 1 - 1 تشيلسي | بث مباشر اليوم