وسجل هدفي موريتانيا إسماعيل دياكيتي (18)، وهيميا تانجي (85).

وحجزت موريتانيا مقعداً لها في المجموعة الثانية التي تضم تونس والإمارات وسوريا.

وبسط "المرابطون" أفضلية مطلقة على مجريات الشوط الأول الذي غاب اليمنيون عن غالبية أحداثه، واكتفوا بالدفاع أمام هجمات متتالية أثمرت عن هدف سبق عندما استقبل دياكيتي كرة بكاري نداي خلف الدفاع، وعالجها في الشباك (18).

وتواصلت هيمنة المنتخب الموريتاني الذي كسب أفضلية عددية بعدما طرد الحكم المدافع اليمني مدير الرداعي إثر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي كشفت عن تعمد اللاعب لمس الكرة بيده حارماً المنافس من انفراد (40).

وبدا المنتخب اليمني أفضل حالاً في الشوط الثاني وهو يلعب بعشرة لاعبين، وسنحت له أكثر من فرصة للتعديل أثمنها تسديدة أحمد السروي التي علت العارضة (65).

واستغل المنتخب الموريتاني اندفاع منافسه ليسجل هدفاً ثانياً من مرتدة منسقة عبر البديل تانجي الذي سدد كرة زاحفة سكنت الشباك (85).

واستخدم حكم المباراة تقنية "VAR" مرة ثانية خلال المباراة، ليلغي هدفاً يمنياً سجله عبد الواسع المطيري في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

